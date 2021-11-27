Kısmi kapanma 2 hafta süreyle uzatıldı

Covid-19 salgınında vaka sayılarının hızla arttığı Hollanda’da hükümet, salgınla mücadele kapsamında önlemler sıkılaştırdı. Başbakanı Mark Rutte yaptığı açıklamada, 4 Aralık’ta sona erecek olan kısmi kapanma 2 hafta süreyle uzatıldığını belirterek, temel ihtiyaç ürünleri satan işletmelerin 06.00-20.00 arasında, kafe, restoran, kuaför, sinema, tiyatrolar, müze, eğlence parkları ve spor salonları gibi işletmelerin ise 05.00-17.00 saatlerinde hizmet vereceğini belirtti.

Maçların seyircisiz oynanmaya devam edeceğini aktaran Rutte, eczaneler ve akaryakıt istasyonlarının saat kısıtlamasından muaf olduğunu ifade etti.

Yeni önlemlerin 28 Kasım’dan itibaren uygulanacağını belirten Rutte, okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini ve ortaokullarda maskenin zorunlu olacağını ifade etti.

Hollanda’da artan vakalar nedeniyle bugün yoğun bakım ünitelerindeki yatakları boşaltmak için acil olmayan tüm operasyonları ertelemeleri talimatı verilirken, bazı hastalar Almanya’ya nakledildi.

Hollanda’da son 24 saatte 21 bin 278 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 555 bin 415’e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 19 bin 217’ye ulaştı.

Öte yandan, Hollanda’da yetişkin nüfusun yüzde 85’i Covid-19’a karşı aşılanmış olmasına rağmen vaka sayıları artarak devam ediyor.

İHA