Eğitim & Kariyer Kitabın geliri burs oldu

Kitabın geliri burs oldu

Eğitim & Kariyer

Kitabın geliri burs oldu

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Voonka öncülüğünde bir araya gelen 15 ünlü isim ‘Destek Hayat Değiştirir’ projesi kapsamında destek hikayelerini kitaplaştırdı.

02 Mart 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Kitabın satışından elde edilen gelir, TEV-Voonka Geleceğin Sağlık Çalışanları Burs Fonu aracılığı ile geleceğin sağlık çalışanlarının eğitimleri için kullanılacak. www.destekhayatdegistirir.com adresinden burs fonuna üç farklı bağış olanağı da sunuluyor.

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