Kitabın geliri burs oldu
Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Voonka öncülüğünde bir araya gelen 15 ünlü isim ‘Destek Hayat Değiştirir’ projesi kapsamında destek hikayelerini kitaplaştırdı.
02 Mart 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Kitabın satışından elde edilen gelir, TEV-Voonka Geleceğin Sağlık Çalışanları Burs Fonu aracılığı ile geleceğin sağlık çalışanlarının eğitimleri için kullanılacak. www.destekhayatdegistirir.com adresinden burs fonuna üç farklı bağış olanağı da sunuluyor.
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