Kitabın geliri burs oldu

Kitabın satışından elde edilen gelir, TEV-Voonka Geleceğin Sağlık Çalışanları Burs Fonu aracılığı ile geleceğin sağlık çalışanlarının eğitimleri için kullanılacak. www.destekhayatdegistirir.com adresinden burs fonuna üç farklı bağış olanağı da sunuluyor.