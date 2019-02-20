'Kitap avcıları' bu kez Üsküdar vapurunda

Toplu ulaşım araçlarında kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefleyen 'Kitap Avcıları Yollarda' projesi kapsamında lise öğrencileri metrobüs, tramvaydan sonra Üsküdar vapuruna da binerek yolculuk boyunca kitap okudu

20 Şubat 2019, Çarşamba 11:32
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'Kitap avcıları' bu kez Üsküdar vapurunda

Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kitap Avcıları Yollarda' pojesi kapsamında arkasında ‘Hiçbir taşıt bizi okumak kadar uzaklara götüremez' yazılı beyaz renkli tişörtlerini giyen çeşitli liselerden öğrenciler toplu ulaşım araçlarına binmeyi sürdürdü. 

16 öğrenci, iki öğretmenleri ile birlikte Eminönü'ne gelerek Üsküdar vapuruna bindi. Üzerlerinde ön tarafında 'Kitap Avcıları Yollarda' yazılı tişörtler bulunan liseli öğrenciler, ellerindeki kitapları açarak okumaya başlayınca kısa sürede dikkatleri üzerlerinde topladı.

'HER YERDE GÖRECEKSİNİZ'

Üsküdar'a gidip-dönen öğrenciler, yolculuk sonunda yanlarında oturan yolculara üzerinde projenin amacını anlatan kaşe basılı kitap ve ayraçlardan bir bölümünü hediye etti.

Öğrencilere eşlik eden proje sorumlularından Tayfun Usta, toplumda kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için farkındalık yaratmayı hedeflediklerini anlatırken, "Kitap Avcıları'nı İstanbul'un her yerinde toplu ulaşım araçlarında görebileceksiniz" dedi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

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