Pratik Bilgiler Kite ne demek? Kite ne anlama gelir?

Kite ne demek? Kite ne anlama gelir?

Pratik Bilgiler

Kite ne demek? Kite ne anlama gelir?

Kite birçok anlama gelen bir kelimedir. Eğer kite ne demek merak ediyor ya da kite ne anlama gelir öğrenmek mi istiyorsunuz? Kite anlamı için haberimize bir göz atın.

08 Ağustos 2020, Cumartesi 16:42 Son Güncelleme:
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Kite ne demek merak ediyor ya da kite ne anlama gelir öğrenmek mi istiyorsunuz? Kite'nin anlamını öğrenmek için haberimize göz atın.

Kite ne demek? 

  • Uçurtma, çaylak, karşılıksız çek, uçak
  • Uçurtma
  • Çaylak, zool

Kite flying

  • Uçurtma uçurma, ağız arama, karşılıksız çek verme, sahte bono düzenleme

Kite mark

  • Uçurtma şeklinde kalite damgası

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