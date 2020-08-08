Kite ne demek? Kite ne anlama gelir?

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Kite ne demek?

Uçurtma, çaylak, karşılıksız çek, uçak

Uçurtma

Çaylak, zool

Kite flying

Uçurtma uçurma, ağız arama, karşılıksız çek verme, sahte bono düzenleme

Kite mark

Uçurtma şeklinde kalite damgası