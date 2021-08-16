Yöresel bir lezzet olan kitel tarifi, haşlama içli köfte gibi yapılan enfes bir lezzet. Peki, kitel nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet olan kitel tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

KİTEL TARİFİ

Kitel malzemeler

300 gram dana kıyma

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 yemek kaşığı tereyağı

6-7 dal maydanoz (ince doğranmış)

1/2 çay bardağı pirinç

Dışı İçin:

500 gram kitel bulguru(ya da ince köftelik bulgur)

1-2 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

Servisi İçin:

3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı pul biber

Kitel yapılışı

Yemeğin içi için öncelikle yemeklik doğranan soğanlar az yağda pembeleşinceye kadar geniş tavada pişirilir. Kavrulan soğanlara bir de kıyma ilave edilerek pişirme işlemine devam edilir. Soğan kıyma karışımı piştikten sonra baharatlar ve tereyağı ilave edilerek soğuması için bir kaba alınır. Karışımın soğumasının akabinde haşlanmış pirinç ve maydanozlar da eklenir. Geniş bir tepsi benzeri kaba bulgur ve su aktarılır, yavaş yavaş su dökülür ve iyice karıştırılır. Bulgur yumuşayana dek, yaklaşık 15-20 dakika kadar karışım yoğurulur. Arada kontrol ederek su eklenir. Harç hamuru olana kadar yoğurulur. Harç tamamlandıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır. Avuç içinde bastırılarak şekil verilir ve içine tatlı kaşığı kadar harç koyularak dikkatli şekilde kapatılır. Kapatılan kitele yassı bir şekil verilir. Kiteller bol tuzlu suda, suyun üzerine çıkana kadar haşlatın. Üzerine ise pul biberli yap ve maydanoz eklenerek servise hazır hale getirilir.



