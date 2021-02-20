Hazırlanışı kolay ve yemesi lezzetli kıtır poğaça tarifi en çok tercih edilen lezzetlerden. Sevdiklerinize hazırlamak için kıtır poğaça tarifi arıyor ya da kıtır poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kıtır poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

KITIR POĞAÇA TARİFİ

Kıtır poğaça malzemeleri

1 su bardağı yoğurt

250 gram margarin

1/2 su bardağı sıvıyağı

2 adet yumurta (bir tanesinin sarısı üzerine)

2 paket kabartma tozu

Alabildiği kadar un

İç harcı için;

Peynir

Maydanoz

Kıtır poğaça yapılışı

İlk önce yumurta, yoğurt, sıvı yağ, margarin, kabartma tozu bir kaba eklenir ve elle karıştırılır. Sonra un yavaş yavaş eklemeye başlanır. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurulur. Ceviz büyüklüğünde bezelere ayrılıp iç malzemesi doldurulur ve şekiller verilir. Üzeri kızarana kadar önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında pişirilir.



