Yemek Kıtır poğaça tarifi ve yapılışı: Kıtır poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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Kıtır poğaça tarifi ve yapılışı: Kıtır poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Kıtır poğaça tarifi ve yapılışı: Kıtır poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Ağızda dağılan kıtır poğaça tarifi birçok kişi tarafından en sevilen lezzetler arasında. Evde kıyır kıyır poğaça yapmak isteyenler kıtır poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasını ayrı seveceğiniz kıtır poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

20 Şubat 2021, Cumartesi 12:25 Son Güncelleme:
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Hazırlanışı kolay ve yemesi lezzetli kıtır poğaça tarifi en çok tercih edilen lezzetlerden. Sevdiklerinize hazırlamak için kıtır poğaça tarifi arıyor ya da kıtır poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kıtır poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

KITIR POĞAÇA TARİFİ

Kıtır poğaça malzemeleri

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 250 gram margarin
  • 1/2 su bardağı sıvıyağı
  • 2 adet yumurta (bir tanesinin sarısı üzerine)
  • 2 paket kabartma tozu
  • Alabildiği kadar un

İç harcı için;

  • Peynir
  • Maydanoz

Kıtır poğaça yapılışı

İlk önce yumurta, yoğurt, sıvı yağ, margarin, kabartma tozu bir kaba eklenir ve elle karıştırılır. Sonra un yavaş yavaş eklemeye başlanır. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurulur. Ceviz büyüklüğünde bezelere ayrılıp iç malzemesi doldurulur ve şekiller verilir. Üzeri kızarana kadar önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında pişirilir.

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