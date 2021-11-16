Kıtırlı çıtırlı piliç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kıtırlı çıtırlı piliç tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün kıtırlı çıtırlı piliç tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise kıtırlı çıtırlı piliç tarifi araştırıyor. Peki, kıtırlı çıtırlı piliç nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kıtırlı çıtırlı piliç tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
16 Kasım 2021, Salı 13:42 Son Güncelleme:
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Tavukla yapılan yemekler arasında 7'den 70'e herkesin severek yiyeceği kıtırlı çıtırlı piliç tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, kıtırlı çıtırlı piliç nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kıtırlı çıtırlı piliç tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...
KITIRLI ÇITIRLI PİLİÇ TARİFİ
Kıtırlı çıtırlı piliç malzemeler
- 350 gram piliç
- ½ su bardağı çekilmiş badem
- 100 gram taze ekmek
- 2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz
- ¼ su bardağı un
- Tuz, karabiber
- 1 çorba kaşığı mayonez
- 1 çorba kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu
- 3 çorba kaşığı portakal suyu
- Kızartma yağı
KITIRLI ÇITIRLI PİLİÇ YAPILIŞI
Tavuğun kemikleri ve derisi ayrılır. İnce şeritler halinde kesilir.Kıyılmış badem, ufalanmış ekmek ve maydanozla karıştırılır. Un,tuz ve karabiber ilave edilerek hepsi geniş bir politen torbaya koyularak iyice çalkalanır. Daha sonra tavuk şeritleri çırpılmış yumurtaya batırılır ve ekmek kırıntılarına iyice bulanır. Buzdolabında 15- 20 dakika kadar bekletilir. Kızartma yağı tavaya koyularak biraz kızdırılır. Daha sonra tavuk şeritleri içine atılarak 3- 4 dakika, tavuklar sarımsı bir renk alana kadar kızartılır. Tavuklar piştikten sonra tavadan alınır ve havlu kağıt üzerine koyularak yapı sızdırılır. Mayonez portakal kabuğu rendesi ve portakal suyu karıştırılır ve sos kabına alınır. Tavuklar da servis tabağına alınarak beraberce servis yapılır.