Magazin Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı'nın oğlu Can sekiz yaşında

Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı'nın oğlu Can sekiz yaşında

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Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı'nın oğlu Can sekiz yaşında

2005 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın oğulları Can sekiz yaşına girdi. Can’a aile arasında küçük bir doğum günü kutlaması organize eden Kıvanç Kasabalı-Sedef Avcı çifti, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

07 Ekim 2021, Perşembe 10:36 Son Güncelleme:
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Can Kasabalı’ya çok sayıda kutlama mesajı gelirken, ailenin yakın arkadaşı Başar Dizer Tatlıtuğ da “Yakışıklım harika bir yıl olsun” temennisinde bulundu.

'AYLAR SONRA DÖNDÜK'

Şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlüler kervanına Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti de dahil olmuştu. Muğla’da köy hayatı yaşamaya başlamışlardı. Sedef Avcı “Muğla’da bir köyden ev aldık. Sakin bir hayatımız var. Aylar sonra İstanbul’a döndük ama zorluk çekiyorum. Oğlumuz Can’ın eğitimi için gelmek zorunda kaldık.Bundan sonra sürekli Muğla’ya gidip geleceğim” demişti.

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