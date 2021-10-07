Can Kasabalı’ya çok sayıda kutlama mesajı gelirken, ailenin yakın arkadaşı Başar Dizer Tatlıtuğ da “Yakışıklım harika bir yıl olsun” temennisinde bulundu.

'AYLAR SONRA DÖNDÜK'

Şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlüler kervanına Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti de dahil olmuştu. Muğla’da köy hayatı yaşamaya başlamışlardı. Sedef Avcı “Muğla’da bir köyden ev aldık. Sakin bir hayatımız var. Aylar sonra İstanbul’a döndük ama zorluk çekiyorum. Oğlumuz Can’ın eğitimi için gelmek zorunda kaldık.Bundan sonra sürekli Muğla’ya gidip geleceğim” demişti.

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