Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, “Evet, teklif doğrudur. En çok oynamak istediğim karakterlerden biri Mustafa Kemal Atatürk olduğu için bu teklif onur vermiştir.

'Maalesef olumlu cevap veremedik'

Ocak 2020 için daha önceden el sıkıştığımız başka bir projeye bağlı çekimlerimiz sebebiyle TRT’nin bu teklifine maalesef olumlu cevap veremedik" ifadelerini kullandı.





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