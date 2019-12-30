Kıvanç Tatlıtuğ, Atatürk'ü canlandıracak mı? İşte cevabı...
TRT'de ekrana gelecek olan 8 bölümlük 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden açıklama geldi.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, “Evet, teklif doğrudur. En çok oynamak istediğim karakterlerden biri Mustafa Kemal Atatürk olduğu için bu teklif onur vermiştir.
'Maalesef olumlu cevap veremedik'
Ocak 2020 için daha önceden el sıkıştığımız başka bir projeye bağlı çekimlerimiz sebebiyle TRT’nin bu teklifine maalesef olumlu cevap veremedik" ifadelerini kullandı.
Haberin fotoğrafları için tıklayınKıvanç Tatlıtuğ barınak kuruyor
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