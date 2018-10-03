  • Haberler
  • Magazin
  • Kıvanç Tatlıtuğ değişimiyle ağızları açık bıraktı

Kıvanç Tatlıtuğ değişimiyle ağızları açık bıraktı

Organize İşler 2 filmi için kamera karşına geçen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, yeni imajı takipçilerin tarafından çok konuşuldu. Tatlıtuğ'un bir takipçisi fotoğrafa, "Yağlı, saçlar façalı kollar. Karşınızda Sarı Saruhan" yorumunu yaptı.

03 Ekim 2018, Çarşamba 20:03 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, Çarşamba 20:05
A A

'Organize İşler 2' filminde Sarı Saruhan karakterini canlandıracak olan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu. Tatlıtuğ'un bir hayranı, "Adam her filmde ayrı karakteri canlandırıyor" yorumunu yaptı.

'YAĞLI SAÇLAR, FAÇALI KOLLAR"

Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarının ağzını açık bıraktı. Hayranlarının karşını bambaşka biri olarak çıkan Tatlıtuğ büyük merak uyandırdı. Kıvanç Tatlıtuğ'un bir hayranı paylaşıma, "Adam her filmde ayrı karakteri canlandırıyor" yorumunu yaptı.

Başka bir hayranı ise, "Yağlı, saçlar façalı kollar. Karşınızda Sarı Saruhan." yorumunu yaptı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.