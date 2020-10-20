Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ekranlara geri dönüyor

Kıvanç Tatlıtuğ ekranlara geri dönüyor

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Kıvanç Tatlıtuğ ekranlara geri dönüyor

Netflix yeni dönemde izleyiciyle buluşacak projelerini bir basın buluşmasıyla tanıttı. Online yapılan buluşmada Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü üstleneceği, Tolga Karaçelik'in yöneteceği "Bir Denizaltı Hikayesi" de tanıtıldı.

20 Ekim 2020, Salı 15:56 Son Güncelleme:
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Netflix'in yeni açıkladığı projeler arasında Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü oynayacağı "Bir Denizaltı Hikayesi" muhtemelen herkesin en heyecanlandığı proje oldu. Tolga Karaçelik'in tıpkı Tatlıtuğ gibi, ilk kez Netflix ile çalışacağı proje aksiyon macera türünde bir dizi.

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Yazar kadrosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturduğu OGM Pictures yapımcılığında hayata geçecek olan dizi, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alıyor.

Dizinin konusu ne?

Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?


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