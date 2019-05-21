Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, tatil rotalarını Jamaika’ya çevirdi
Magazin dünyasının aksiyon sever iki ismi Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, adrenalin için çıtayı iyice yükseltti. Maceraperest oyuncular, bu kez rotalarını Jamaika'ya çevirdi. Tatlıtuğ ile Ulusoy, bu yaz James Bond serisinin 25. filminin de çekilmekte olduğu Karayipler'deki egzotik adaya gitmeye karar verdi
Turkuaz denizde dalış yapacak ikili, konaklamak için de '007 James Bond'un senaristi Ian Fleming'in otele çevrilen evi Goldeye (Altın göz) adlı villada kalacak.
'YERLİ JAMES BOND'
Sıkı dostlar, Fleming'in ölmeden önce Bond serisini kaleme aldığı yer olarak önem taşıyan villada konaklamak için gecelik kişi başı 350 dolar yani 2 bin lira ödeyecek. Ünlü oyuncular, bu tatilleriyle de "Yerli James Bond" unvanını sonuna kadar hak edecek. (Takvim)