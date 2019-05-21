Turkuaz denizde dalış yapacak ikili, konaklamak için de '007 James Bond'un senaristi Ian Fleming'in otele çevrilen evi Goldeye (Altın göz) adlı villada kalacak.

'YERLİ JAMES BOND'

Sıkı dostlar, Fleming'in ölmeden önce Bond serisini kaleme aldığı yer olarak önem taşıyan villada konaklamak için gecelik kişi başı 350 dolar yani 2 bin lira ödeyecek. Ünlü oyuncular, bu tatilleriyle de "Yerli James Bond" unvanını sonuna kadar hak edecek. (Takvim)



