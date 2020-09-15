Kıvanç Tatlıtuğ reklam için kamera karşısına geçti
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Mavi markasının reklam çekimleri için kamera karşısına geçti. Firma yeni tasarımlarına KVNC adını verdi.
15 Eylül 2020, Salı 10:23 Son Güncelleme:
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Giyim markası Mavi'nin yeni sezon tasarımlarının yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni reklam kampanyası “Efsane Jean Serisi” için kamera karşısına geçti. KVNÇ, ZİFTT, PRO, TOKK ve KRMZBYZ isimli 5 farklı tasarım için 5 reklam filmi çekildi. Firma jean'lerinden birine Kıvanç Tatlıtuğ'un adını verdi.
https://www.instagram.com/p/CFHykFDlPTW/
https://www.instagram.com/p/CFHydo2l0sc/
https://www.instagram.com/p/CFCaOdNgpV9/
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