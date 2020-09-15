Kıvanç Tatlıtuğ reklam için kamera karşısına geçti

Giyim markası Mavi'nin yeni sezon tasarımlarının yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni reklam kampanyası “Efsane Jean Serisi” için kamera karşısına geçti. KVNÇ, ZİFTT, PRO, TOKK ve KRMZBYZ isimli 5 farklı tasarım için 5 reklam filmi çekildi. Firma jean'lerinden birine Kıvanç Tatlıtuğ'un adını verdi.















