Magazin Kıvanç Tatlıtuğ sevenlerini heyecanlandıran iddia! La Casa de Papel 5. sezona dahil oldu

Kıvanç Tatlıtuğ sevenlerini heyecanlandıran iddia! La Casa de Papel 5. sezona dahil oldu

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Kıvanç Tatlıtuğ sevenlerini heyecanlandıran iddia! La Casa de Papel 5. sezona dahil oldu

La Casa de Papel 5.sezon hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dizinin yeni sezonunda yer alacak.

23 Kasım 2020, Pazartesi 20:21 Son Güncelleme:
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Büyük bir beğeniyle takip edilen La Casa de Papel dizisinin 5. sezonu için ortaya bomba bir iddia atıldı. Çok konuşulacak iddiaya göre dizinin 5. sezon kadrosuna oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dahil oldu.

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Sevenlerini heyecanlandıran söylentilere göre La Casa de Papel 5. sezonda Kıvanç Tatlıtuğ yer alacak. Merakla beklenen yapımın yeni sezonunda rol alacağı söylenen Kıvanç Tatlıtuğ, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Yakışıklı oyuncunun La Casa de Papel 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya’ya gideceği söylentiler arasında.

La Casa de Papel 5. sezon ne zaman?

La Casa de Papel 5. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix'in iddialı yapımı La Casa de Papel 5. sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacak. La Casa de Papel 5. sezon çekimleri başladı ancak yayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yayınlanmadı.


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