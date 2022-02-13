MENEMEN SOĞANLI MI SOĞANSIZ MI OLUR?

Menemenin soğanlı ya da soğansız olup olmayacağı ile ilgili çok defa araştırmalar yapıldı. Vedat Milör de bu konuda Twitter'da anket yapmıştı. Oy kullananların %50,6’sı soğanlı, %49,4’ü soğansız olur dedi.

Milör bu sonucu şu şekilde yorumlamıştı: "Menemeni soğanlı yiyenlerle soğansız yiyenler damak açısından aynı düzeyde. Tercih meselesi. Tamamen öznel bir olay."

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, menemenin soğanlı olduğunu söyledi.





MENEMEN NASIL YAPILIR?

İlk olarak yağ kızdırılır. Ardından soğanlar atılarak pembeleşene kadar kavrulur. Ardından biberler atılır ve kavrulur. Doğranmış domates malzemeye eklenir. Domatesler suyunu bırakana kadar pişirilir.

Adedi isteğe bağlı olmak üzere yumurta kırılır ve karıştırılır. Baharatlar zevke göre atılır. İsteyenler içerisine peynir, sucuk, pastırma gibi ek malzemeler atabilir.



