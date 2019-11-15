Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer mekan çıkışı ayrıldı
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ önceki akşam Etiler’deki bir et lokantasından çıkarken görüntülendi.
Kıvanç Tatlıtuğ 300 bin TL’lik Harley Davidson motosikletine binerken eşi Başak Dizer Tatlıtuğ şoförlü araçlarını tercih etti.
'Eşim motosiklete binmek istemiyor'
Kıvanç Tatlıtuğ “Geçenlerde motosikletle bir kaza atlattınız. Annenize bir daha binmeyeceğinize dair söz vermişsiniz, doğru mu?” sorusuna şu cevabı verdi:
“Son derece dikkatli kullanıyorum. Tüm kurallara uyuyorum, sakin sürüyorum. Eşim motosiklete binmek istemiyor. Allah kazadan korusun.”
Hakan Kırarslan/ POSTA
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