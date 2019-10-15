2016'nın Şubat ayında Parist'e evlenen ve parmakla gösterilen bir ilişkileri olan çiftin son günlerde evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulmuştu. Bu konudaki iddialar son derece sertti.

'Hiçbiri doğru değil'

İddialara göre; Kıvanç Tatlıtuğ 2013'te reklam filminde rol aldığı Victoria's Secret meleği Sara Sampaio ile Başak Dizer'i aldatmıştı. Ancak kısa sürede çiftten açıklama geldi:

"Söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Şok içerisinde kaldık bunları duyunca. "

Kıvanç Tatlıtuğ eşine iltifatlar yağdırdı

Öte yandan çift geçen akşam evlerinde arkadaşlarını ağırladı. Davetin nedeni ise Kıvanç Tatlıtuğ'un erken doğum günüydü Gecede Kıvanç eşine iltifatlar yağdırdı.

Ayrıca Başak Dizer, eşinin 27 Ekim'deki doğum günü için Londra seyahati de organize etti. Böylece ihanet iddiaları yalanlanmış oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Twitter hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

"Son zamanlarda çeşitli olaylar üzerinden hakkımda yapılan haberleri sükunetle takip ediyorum. Benim oyunculuğum veya yaptığım işlerle ilgili her zaman istediğiniz eleştiriyi yapma hakkına sahipsiniz.Ancak birkaç gündür ailem ve evliliğim hakkında yapılan haberler gerek kişilik haklarımı, gerek ailenin kutsallığını hiçe sayar hale gelmiştir.

"Zira hiçbir belge ve delil olmadan medya aracılığıyla evliliğime dair gerçek olmayan söylemleri kabul edemem. Eşimle henüz birlikteliğimizin başlamadığı bir dönemde 2013 yılında reklam filmi çektiğim ve bir daha hiç karşılaşmadığım mesai arkadaşımla “bir ilişki yaşıyor mu” başlığıyla yalan bir haber yaratma gayesi içerisinde yapılan habercilik anlayışı anlaşılır gibi değil.

Bu kapsamda hakkımda yapılan asılsız haber ve yorumlar aleyhine yasal haklarımı kullanmak mecburiyetinde bırakıldığımı, bu hukuk mücadelesinin bir örnek olarak hatırlanmasını sağlayacağımı, herkesin bilgisine sunarım."





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