Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den yeni poz!
2016 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu iddiaları bu hafta magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Başak Dizer, 'hamile olmadığını' duyurdu. İddiaların hemen ardından ünlü çift, bir düğünde görüntülendi.
20 Haziran 2021, Pazar 08:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılından itibaren evli olduğu Başak Dizer ile mutlu evliliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 'hamilelik' iddiaları ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiası hakkında açıklama yapan Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim, yanlış haber" diyerek haberleri yalanlamıştı.
Bu iddiaların hemen ardından ise ünlü çift ilk kez görüntülendi.
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, katıldıkları Uluç Bayraktar ve Alara Hamamcıoğlu'nun düğününden kareler paylaştı.
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNUYORDU!
Uluç Bayraktar ve Alara Hamamcıoğlu'nun düğününe Özge Özpirinçci de katıldı. Hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklayan ünlü oyuncunun mutluluğu yüzünden okunuyordu.
https://www.instagram.com/p/CQTlaOpBxzd/