Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılından itibaren evli olduğu Başak Dizer ile mutlu evliliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 'hamilelik' iddiaları ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiası hakkında açıklama yapan Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim, yanlış haber" diyerek haberleri yalanlamıştı.

Bu iddiaların hemen ardından ise ünlü çift ilk kez görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, katıldıkları Uluç Bayraktar ve Alara Hamamcıoğlu'nun düğününden kareler paylaştı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNUYORDU!

Uluç Bayraktar ve Alara Hamamcıoğlu'nun düğününe Özge Özpirinçci de katıldı. Hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklayan ünlü oyuncunun mutluluğu yüzünden okunuyordu.







