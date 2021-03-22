Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ vakalar artınca Bodrum’a döndü

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ vakalar artınca Bodrum’a döndü

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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ vakalar artınca Bodrum’a döndü

Geçtiğimiz aylarda korona geçirdiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul’da vakaların artmasıyla eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Bodrum’a döndü. Tatlıtuğ çifti, uçağa binmek istemediği için karayolunu tercih etti. Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ kaleme aldı...

22 Mart 2021, Pazartesi 07:55 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pandeminin başından beri kendini izole etse de geçtiğimiz aylarda Covid’e yakalandığını açıklamıştı. Önce zatürre teşhisi konulan, sonrasında koronavirüse yakalandığını öğrenen Tatlıtuğ, tedavisinin ardından Bodrum’a giderek bütün yazı orada geçirmişti. Geçtiğimiz ay yeni bir diziye başlayan oyuncu, çekimler için İstanbul’a dönmüş ve sete girmişti.

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Ancak koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla tedirgin olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, yeniden Bodrum’a dönme kararı aldı. Kalabalık içine karışmamak için uçağa bile binmeyen çift, Bodrum’a karayoluyla gitti. Bodrum’u çok seven ikili, geçtiğimiz yaz Yalıkavak’ta bir villa kiralayarak içini baştan aşağı yeniden dekore ettirmiş, kışın da yaşanabilir hale getirmişti.

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