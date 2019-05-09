Kıvanç Tatlıtuğ ve Murat Cemcir nasıl ezber bozdu?

İşte Ali Eyüboğlu'nun yazısının o bölümü:

Mario Puzo’nun romanından uyarlanan, Hollywood’un film yaptığı ‘Baba’ serisinin sinema tarihinin kült yapımları arasına girmesinin birçok sebebi var. Hollywood tarihinin en beğendiğim yapımına dair şimdiye kadar izlediklerim ve okuduklarım ışığında bence ‘Baba’yı efsane yapan asıl etken, yönetmen Francis Ford Coppola...

Stüdyo ortakları Michael Corleone rolü için Sylvester Stallone, Robert De Niro ve Arnold Schwarzenegger gibi oyuncuları istemesine rağmen Coppola, Al Pacino’da diretti. Yönetmen, önce Al Pacino’yu, sonra yapımcıları ikna etti. Benzer bir uğraşı da alkol bağımlılığı yüzünden yapımcıların ‘kara liste’sindeki Marlon Brando’yu Vito Corleone yapmak için verdi. Coppola’nın hayalindeki oyuncu kadrosu da ortaya kült bir film çıkardı.

Bu örneği niye mi verdim? Kıvanç Tatlıtuğ’u yıllarca dram, Murat Cemcir’i komedilerde izledik.

KOMEDİDEN DRAMA

Hal böyleyken Nuri Bilge Ceylan ve Yılmaz Erdoğan ne yaptı?

Ceylan, 3 saat 9 dakikalık ‘Ahlat Ağacı’ filmindeki önemli rollerden birini komedilerle yıldızı parlayan Murat Cemcir’e verdi. Oyuncu da, üstlendiği karakterin üstesinden geldi. Cemcir, projedeki İdris rolüyle Moskova’daki Uluslararası East West Golden Arch Ödülleri’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ seçildi. ‘Ahlat Ağacı’ndaki performansı Cemcir’e, Sinema Yazarları Derneği’nden (SİYAD) sonra Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nden ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerini kazandırdı. Oyuncunun aldığı üç ödül, filmde gösterdiği başarının mükafatı. Peki buna sebep olan kim?

Komedi dizi ve filmleriyle ün yapan Cemcir’deki yeteneğe güvenip, ona önemli bir rol verme cesaretini gösteren ve de istediği performansı alan Nuri Bilge Ceylan.

İZLEYENLER BEĞENDİ

Yılmaz Erdoğan’ın son filmi ‘Organize İşler: Sazan Sarmalı’nı yeterince komik bulmayanlar bile oyuncunun hakkını teslim etti.

İzleyenlerin çoğu, Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı Saruhan tiplemesiyle müthiş performans sergilediğinde birleşti: “Erdoğan, Saruhan’a yeni maceralar yazıp, Tatlıtuğ’a tek başına komedi çekmeli.”

Sinemaseverlerin ilk komedi filmindeki performansını başarılı buldukları Tatlıtuğ’a ilk ödül geldi. 24’üncü Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Tatlıtuğ, ‘Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu’ seçildi.

Demek ki neymiş?

Bir oyuncudaki potansiyeli hissedip, onu açığa çıkarmak, her yönetmene nasip olmuyor!

Cemcir’e Ceylan, Tatlıtuğ’a Erdoğan ‘ters köşe yapma’ şansı verdi, onlar da bunu çok iyi değerlendirdi.



