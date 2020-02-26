Aşk-ı Memnu dizisinde "Behlül" karakteri ile yıldızı parlayan ve yakışıklılığı ile de televizyon dizilerinin aranılan ismi haline gelen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni dizi müjdesi geldi. Tatlıtuğ yeni projesi için geçtiğimiz akşam şu açıklamayı yaptı: “Yeni gelişmeler oldu. Tiyatro gönlümde var ama şu dönem içerisinde dijital platforma dizi yapmak için anlaşmak üzereyiz. Bu sene dizi yapmak istiyorum. Yaza da sinema filmim var'' dedi.

Atatürk'ü canlandıracaktı

Geçtiğimiz yıl TRT'de ekrana gelecek olan 8 bölümlük 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı iddia edilmiş ancak Tatlıtuğ; “Evet, teklif doğrudur. En çok oynamak istediğim karakterlerden biri Mustafa Kemal Atatürk olduğu için bu teklif onur vermiştir. Ocak 2020 için daha önceden el sıkıştığımız başka bir projeye bağlı çekimlerimiz sebebiyle TRT’nin bu teklifine maalesef olumlu cevap veremedik" ifadelerini kullanmıştı.