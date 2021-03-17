Kıvanç Tatlıtuğ’dan itiraf: Çok sonra teşhis kondu

Sarıyer'de bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, mekan çıkışı muhabirlerle sohbet etti.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Özge Özprinçci ile başrol oynadığı 'Bir Denizaltı Hikayesi’ dizisinin çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, “Güzel bir proje geliyor. Ben çok heyecanlıyım. Yepyeni bir tür yapıyoruz ve bu çok heyecanlı olacak. Ben de daha önceden denemediğim için heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Ekibimiz çok iyi, oyuncu arkadaşlarım harikalar son derece mutluyum ve keyifliyim” dedi.

"ŞEHİR DIŞINDA YAŞIYORUZ"

Tatlıtuğ, Kovid-19 salgını nedeniyle pandeminin ilk zamanlarında doğa ile iç içe vakit geçirdiklerini belirtti. Ünlü oyuncu, "Biliyorsunuz biz şehir dışında yaşıyoruz. O dönem doğa ile iç içe olmak, en azından evden dışarı çıkabiliyor olmak iyiydi" dedi.

"KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞIM"

Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan test sonucu zatürre olduğu anlaşılan oyuncu, rahatsızlığından uzun bir zaman sonra yapılan test sonuçlarında koronaya yakalandığını söyledi.

Yakışıklı oyuncu, “Rahatsızlandım ve rahatsızlandıktan çok sonra teşhis koronavirüs ile zatürre. Şu anda birbirinden çok ayırt edilemediği için rahatsızlandıktan çok sonra farkına vardık ki ben önceden bunu geçirmişim. Ama bu bir zatürre olarak kayıtlara geçmişti. Ondan sonraki testler sonucunda bunun olduğunun fark ettik. Böyle geldi geçti” ifadelerini kullandı.