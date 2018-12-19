Papağana işkence uyguladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınıp akıl hastanesine sevk edilen Murat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyürken , köpeğine işkence yaptığı iddiası Kıvanç Tatlıtuğ'u çıldırttı.

'BİZ MERDİVEN ALTI İŞLER YAPMAYIZ'

Bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Kıvanç Tatlıtuğ " Mars ve Pars’ı aldığımız zaman kulakları kesik alınmıştır, biz merdiven altı işler yapmayız. Hele ki toplumun önünde olan bireyler olarak. Kulaklarını benim kestiğimi iddia eden ve bunu belgesiyle kanıtlayacak birisi çıksın, açıklasın. Eğer kanıtlarsanız, ben hemen yaptığım oyunculuk mesleğini bırakıp, başka işlerle uğraşacağımın sözü bendedir. Ha yok ispat edemediniz hadi siz mesleği bırakmayın da benden bir özür dileyin benim için tamamdır." dedi.