Tanıtım gecesine Kıvanç Tatlıtuğ’a abisi Cem Tatlıtuğ da eşlik etti. Gecenin sonunda Cem Tatlıtuğ ile mekanın valesi arasında tatsız bir tartışma yaşandı.

Kavga ile ilgili 2. Sayfa programına açıklama yapan Cem Tatlıtuğ şunları söyledi:

"Orada bana küfür eden bir arkadaş var mekanın valesiymiş… Bana ‘hop parayı vermedin’ dedi. Elimi cebime attım parayı vereceğim baktım ayak ayak üstüne atmış yayılmış bir şekilde oturuyor. ‘Önce adam gibi iste vereyim.’ dedim.

'ELİME VURDU'

Ayağa kalktı ‘ne diyorsun’ falan dedi. Ben de ‘babam yaşında adamsın, saygılı konuş benimle’ diye tepki gösterdim. Elime vurdu, baktım kameralar da geliyor ‘tatsızlık olmasın gideyim’ dedim.

'ARKAMDAN KÜFÜRLER ETTİ'

Arkamdan küfürler etti ‘sen dayak yemeden elimden kurtuldun ya’ diye bağırdı. Ne yapayım kavga mı edeyim 60 yaşındaki adamla. Kavga etsem adamı dövsem, ‘bak 60 yaşındaki adamı dövdü’ diyecekler… O adamlar aynı ayara inmek bana yakışmaz yaşım itibariyle, sağ olsun o adam kameraları görünce iyice coştu. Olayın aslı budur."





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