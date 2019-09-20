Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan oyuncunun avukatı Yalçın Kavak, konuya açıklık getirdi:

'KIVANÇ DA ORADA BİR ŞOK GEÇİRDİ'

"30 bin lira meselesi benim gafım. Hakim bey Kıvanç'a 'aylık kazancın ne kadar' diye sordu. Kıvanç da orada bir şok geçirdi. Hesaplayamadı mı, ne yaptı bilmiyorum.

'O AÇIKLAMA KIVANÇ'IN DEĞİL, BENİMDİR'

Hakim bana dönüp baktı. '30 bin liranın üstünde' dedim. O açıklama Kıvanç'ın değildir, benimdir. Burada bir hata var, o hatanın da müsebbibi benim. Çok özür diliyorum."





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