Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un çok konuşulan yeni imajı

Kıvanç Tatlıtuğ'un çok konuşulan yeni imajı

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Kıvanç Tatlıtuğ'un çok konuşulan yeni imajı

Yönetmen Uluç Bayraktar, uzun zamandır aşk yaşadığı Alara Hamamcıoğlu ile nikah masasına oturdu. Çifti bu mutlu gününde ünlü isimler yalnız bırakmadı. Törenin en dikkat çeken ismi oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

21 Haziran 2021, Pazartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Yönetmen Uluç Bayraktar, sevgilisi Alara Hamamcıoğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah törenine; Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer, Cansu Dere, Rıza Kocaoğlu, ve Özge Özpirinçci gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

Renkli fotoğrafların yayınlandığı törende Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in aşk karesi büyük ilgi gördü. Binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

'YERLİ BRAD'

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki Tatlıtuğ, yeni imajıyla çok konuşuldu. Saçlarını uzatan ve toplayan Tatlıtuğ, Brad Pitt'e benzetildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Yerli Brad', 'Bu ne yakışıklılık', 'Her geçen yıl güzelleşiyor', 'Bir maşallahınızı alırız' şeklinde yorumlarda bulundular.

Yakışıklı oyuncu güzel yorumlara cevap olarak yeni bir fotoğraf yayınladı. Bu kez yan profilden poz veren Tatlıtuğ, siyah gömlek giyip, gözlük taktığı fotoğrafa ‘kamera emojisi’ ekledi.


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