Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un corona virüs test sonucu çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ'un corona virüs test sonucu çıktı

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Kıvanç Tatlıtuğ'un corona virüs test sonucu çıktı

Kendisini iyi hissetmeyen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam hastaneye kaldırıldı. Kontrol amaçlı hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ'un corona virüsten şüphelendiği ileri sürülmüştü. Kıvanç Tatlıtuğ, corona virüs test sonucunu Twitter hesabından paylaştı.

01 Nisan 2020, Çarşamba 19:29 Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ corona virüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz’da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti.

Önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen Tatlıtuğ, kontrol amaçlı hastaneye gitmişti. Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ’un corona virüse yakalandığından şüphelendiği ileri sürülmüştü.

Corona virüs testi yapıldığını açıklayan Tatlıtuğ sonucun çıkmasını bekliyordu. 

Yakışıklı oyuncu corona virüs test sonucunun negatif çıktığını Twitter hesabından duyurdu.


Başak Dizer'den açıklama

Kıvanç Tatlıtuğ'un corona virüs test sonucunun negatif çıkmasının ardından eşi Başak Dizer de Instargam hesabından açıklama yaptı.

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