2019 Aralık ayından bu yana Instagram hesabından paylaşım yapmayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 3 ay sonra gelen yeni paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Tatlıtuğ'a 500 binin üzerinde beğeni geldi.

Yorum yağdı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına 10 binin üzerinde de yorum geldi. Eşi Başak Dizer'in de öpücük emojisi bıraktığı paylaşıma takipçilerinden gelen yorumlardan bazıları şöyle:

- Kral arayı açma da günümüz güzelleşsin.

- Karizmasın karizma.

- Gözüm gönlüm açıldı yemin ederim.

- En güzel günaydını aldım bomba gibiyim.

- Kalbim durdu bir an yaaaa. Bu ne yakışıklılık abi❤️

- Sabah sabah sayende sevap kazandık.

Hayranlarına müjde

Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni dizi müjdesi gelmişti.

Tatlıtuğ yeni projesi için şu açıklamayı yapmıştı: “Yeni gelişmeler oldu. Tiyatro gönlümde var ama şu dönem içerisinde dijital platforma dizi yapmak için anlaşmak üzereyiz. Bu sene dizi yapmak istiyorum. Yaza da sinema filmim var''