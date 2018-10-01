Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Çarpışma' dizisindeki partneri Elçin Sangu oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Çarpışma' dizisindeki partneri Elçin Sangu oldu! Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi 'Çarpışma'daki partneri belli oldu. Oyuncu kasımda başlayacak dizide Elçin Sangu ile kamera karşısına geçecek