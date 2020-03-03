Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde bas bariton solist sanatçı olarak görev yapan Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini oyuncu Reha Özcan duyurdu. Acı haber sonrası Kıvanç Uğraşbul kimdir, kaç yaşında? Kıvanç Uğraşbul neden öldü? sorular merak ediliyor. İşte Kıvanç Uğraşbul hakkında merak edilenler.

Kıvanç Uğraşbul kimdir, kaç yaşında?

1967'de İstanbul’da doğdu. 1985 yılında M.S.Ü İstanbul Devlet Konservatuvarına girdi. Prof Mesut İktu ile Opera Anasanat dalı bölümünde Şan eğitimine başladı. Yeteneği gözden kaçmayan sanatçı,öğrencilik yıllarında Devlet Tiyatroları'nda görev aldı. Burada, Aziz Nesin, Timur Selçuk, Tuncer Necmioğlu, Kenan Işık gibi büyük ustalarıyla çalıştı. Eğitimini tamamladıktan sonra 1992 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde Bas Bariton solist sanatçı olarak göreve başladı. Yurt içi ve yurt dışında birçok konserler veren başarılı sanatçı, 2007 yılında İtalya’nın Pescara şehrinde Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan’ın katıldığı Akdeniz Oyunları platformunda olimpiyatların Mersin'de yapılması için Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etti.