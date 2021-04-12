Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, hafta sonu sokağa çıkma yasağında evde kalmadı. Çift, Kırklareli'deki İğneada'ya giderek, doğa tatili yaptı. Çifte Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk de eşlik etti.

Dizer, Tatlıtuğ'un köpeği Mars'la karesini Instagram'dan paylaşarak, beyaz kalp emojisi koydu. Çift, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgınının başlamasının ardından İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a yerleşmişti. Pandemi nedeniyle sadece işleri için İstanbul'a gelen çift, genelde günlerini doğa tatilini yaparak geçiriyor.