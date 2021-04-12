Magazin Kıvanç ve Başak Dizer'in hafta sonu kaçamağı

Kıvanç ve Başak Dizer'in hafta sonu kaçamağı

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Kıvanç ve Başak Dizer'in hafta sonu kaçamağı

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, hafta sonu keyfi yaptı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle çift, İğneada'ya giderek, doğa tatili yapıp, stres attı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 13:28 Son Güncelleme:
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Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, hafta sonu sokağa çıkma yasağında evde kalmadı. Çift, Kırklareli'deki İğneada'ya giderek, doğa tatili yaptı. Çifte Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk de eşlik etti.

Dizer, Tatlıtuğ'un köpeği Mars'la karesini Instagram'dan paylaşarak, beyaz kalp emojisi koydu. Çift, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgınının başlamasının ardından İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a yerleşmişti. Pandemi nedeniyle sadece işleri için İstanbul'a gelen çift, genelde günlerini doğa tatilini yaparak geçiriyor.

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