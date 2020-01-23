Taş fırın tarzı 650 TL

Kıvanç Tatlıtuğ’un evinin bahçesindeki taş fırında lahmacun ve pide yaparken giydiği yeşil eşofman sosyal medyayı salladı. Tatlıtuğ üzerinde Budha ve arı deseni olan eşofmanı Londra’da ikinci el kıyafetler satan bir mağazan 650 TL’ye almış.

Satış rekoru kıran kazak

Kıvanç Tatlıtuğ 2 ay önce Madrid tatilinde giydiği 400 TL’lik kazakla da caps’lere konu olmuştu. Kazak satış rekoru kırmıştı. Bu arada başka ünlü bir oyuncumuz dünyaca ünlü İtalyan markasına ait 9 bin TL’lik eşofmanı beğenmiş. Ancak istediği renk ve bedeni kalmamış. Marka, bu modeli oyuncumuz için yeniden dokutup evine yollamış.

Ajda niye ağladı?

Ajda Pekkan’ın 3 ay sonra çıkacak 10 şarkılık albümünün okumaları için stüdyoya girmiş. Bir aşk şarkısını seslendirirken içli içli ağlamaya başlamış. İkinci ve üçüncü okumada da duygulanınca mola istemiş. Nedenini soran müzisyen arkadaşına “Bir kalp kırıklığı” diyebilmiş. Süperstarın albümünün maliyeti 1 milyon TL.

Estetik oldu işi bıraktı

Yüzüne yaptırdığı estetiklerle yakınlarını bile şoke eden Tuğçe Özbudak (37) sosyal medyada eleştirilince “Sanki yüz nakli yaptırdım. Sadece dudak, çene, burun, kaş ve dişlerimde estetik var” dedi!

“Bu yüzle seni hiçbir yönetmen kabul etmez” yazan takipçisine de şu cevabı verdi: “Boş boş yorum yapmayın, zaten oyunculuğu bıraktım.” Tuğçe Özbudak’ın, sosyal medyada fotoşopla birbirine benzeyen genç kızlardan etkilendiği, onlar gibi görünmek için bir yıldır uğraştığı da ortaya çıktı.

Kostümlere özel oda

Bülent Ersoy 2019’da giydiği 30’a yakın kostümüne tam 1.5 milyon TL harcamıştı. Sadece kendisine çalışan, başında modacı Semih Doğruer’in olduğu 10 kişilik bir modaevi de açmıştı. Sanatçının kostümleri modaevinde özel ısı ve ışık ayarlaması yapılan bir salonda saklanıyor.

Her gün bir görevli odayı toza karşı da temizleyip kontrol ediyor. Semih Doğruer “Bazı hayranları gelip kostümlerle selfie çektirdi. Hiçbirini satmıyoruz” diyor.

İrem ne demek istedi?

Oyuncu İrem Sak “Hayalinizdeki erkek nasıl biri olmalı?” sorusuna şu cevabı verdi: “İnsan olsun, kalbi atsın, nefes atsın yeter. Fazla bir şey istemiyorum.” Oyuncu bu açıklamasının ardından Instagram sayfasında rekor sayıda yorumla karşılaştı. Duyduğuma göre; yakın bir arkadaşına da şöyle dert yandı: “Mesajlarla baş edemiyorum. DM’yi kapatacağım.”