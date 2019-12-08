Kıvanç’ın özgürlük yolu! Sosyal medyayı salladı

Son 10 yıldır doğa seyahatleri yapan Kıvanç Tatlıtuğ aracına 100 bin TL’ye taktırdığı pikap karavanla yollara düştü. Eşi Başak Dizer’in de eşlik ettiği üç günlük dağ tatilinde kamp yaptı. Yiyeceklerini de kendisi pişiren Tatlıtuğ’un etli yumurtası ve mantar sotesi sosyal medyayı salladı.

Takipçileri hem kamp yerini merak etti hem de tarif istedi. Kıvanç Tatlıtuğ, iki dakikalık Instagram videosunun altına ‘Into The Wild’ yazdı. Bu, 2007 yapımı ‘Özgürlük Yolu’ filminin adı.

Alternatif tatilleri seviyor

■ 2014’te minibüsle Amerika’nın batı kıyısında tura çıktı.

■ 2017’de karavanla, Avrupa’yı gezdi.

■ Teknesiyle ıssız kıyılarda dolaşıp dalıyor, zıpkınla balık avlıyor.

■ İki ayda bir dağlarda, ormanda kamp yapıyor.