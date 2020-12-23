Magazin Kıvılcım Ural 450 bin TL tazminat ödeyecek

Kıvılcım Ural 450 bin TL tazminat ödeyecek

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Kıvılcım Ural 450 bin TL tazminat ödeyecek

Kıvılcım Ural, mahkemelik olduğu Dokuz Sekiz Müzik’e tazminat ödeyecek.

23 Aralık 2020, Çarşamba 07:52 Son Güncelleme:
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Ural, 2013 yılında “Rüya Raporları” adlı bir albüm çıkarmış, ardından kendisine yeterli tanıtım yapılmadığı iddiasıyla Dokuz Sekiz Müzik’e dava açmıştı.

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Firma da sözleşme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla Kıvılcım Ural’a karşı dava açtı. Ural’ın davası devam ederken, Dokuz Sekiz Müzik’in davası Çağlayan Adliyesi Fikri Sinai Haklar Mahkemesi’nde görülen duruşmayla karara bağlandı. Firmayı haklı bulan mahkeme, Kıvılcım Ural’ı 450 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti. 

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