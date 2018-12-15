Kıvılcım Ural gece yarısı waffle aşerdi

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural önceki akşam Kuruçeşme'de bir benzin istasyonunda görüntülendi

15 Aralık 2018, Cumartesi 09:03 Son Güncelleme:
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Kıvılcım Ural gece yarısı waffle aşerdi

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze uğruna yuvasını yıktığı 7 aylık hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile kasımda evlenmişti. Çift nikah sonrası ilk kez ortaya çıktı. Önceki gece Kuruçeşme’de bir benzin istasyonunda görüntülendiler.

'DOĞUMA 2 AY KALDI'

Kız bebek bekleyen Kıvılcım Ural, “Waffle aşerdim. Arada sırada canım tatlı istiyor. Her şey yolunda. Doğuma 2 ay kaldı” dedi.

POSTA/Hakan Kırarslan

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