Kıvılcım Ural gece yarısı waffle aşerdi

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze uğruna yuvasını yıktığı 7 aylık hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile kasımda evlenmişti. Çift nikah sonrası ilk kez ortaya çıktı. Önceki gece Kuruçeşme’de bir benzin istasyonunda görüntülendiler.

'DOĞUMA 2 AY KALDI'

Kız bebek bekleyen Kıvılcım Ural, “Waffle aşerdim. Arada sırada canım tatlı istiyor. Her şey yolunda. Doğuma 2 ay kaldı” dedi.

POSTA/Hakan Kırarslan