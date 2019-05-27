Kıvılcım Ural: Karara üzüldük
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile eşi Kıvılcım Ural önceki akşam Şişhane’de muhabirlerle karşılaştı
Kaan Tangöze “Eski eşiniz Seçkin Piriler’in darp iddiaları ve uzaklaştırma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap vermedi.
'KAAN ESKİSİ GİBİ ÇOCUKLARINI GÖREMİYOR'
Yerine konuşan Kıvılcım Ural ise şunları söyledi: “Çok üzüldük. Kaan çocuklarını eskisi gibi göremiyor. Çocuklar ayrı, anne-babanın yaşadıkları ayrı. Önemli olan çocukların sağlığı, mutluluğu.”
POSTA/Hakan Kırarslan