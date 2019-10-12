Kıvılcım Ural, önce defileye sonra konsere gitti

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural önceki gün Deniz Berdan’ın düzenlediği defileyi izledi.

Akşam da eşinin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava’da verdiği konsere gitti.

Kaan Tangöze iki kez bis yaptı

3 saat sahnede kalan Kaan Tangöze hayranlarının ısrarı üzerine iki kez bis (hayranlarının ısrarı üzerine tekrar sahneye çıkmak) yaptı.





Bu haberi de okudular Kıvılcım Ural iddialı konuştu







