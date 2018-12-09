Kıvılcım Ural, savcılığa başvurdu

Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin bir süre önce evlendiği yedi aylık hamile eşi Kıvılcım Ural, savcılığa başvurdu. Sosyal medyada 'Yuva yıkan kadın' hakaretlerine uğradığını söyleyen Ural, 'Hamile olduğum için hassasım, hakaretler beni üzüyor' dedi

09 Aralık 2018, Pazar 12:20
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Kıvılcım Ural, savcılığa başvurdu

Rock şarkıcısı Kaan Tangöze ile evlenen ve iki ay sonra doğum yapmaya hazırlanan Kıvılcım Ural, geçen günlerde annesiyle birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

Sabah’ın haberine göre Kıvılcım Ural, sosyal medyada kendisine yapılan hakaretler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Kasım ayında Kaan Tangöze ile evlenen ve şarkıcının Seçkin Piriler ile evliliğinin bitme sebebi olarak gösterilen Kıvılcım Ural, savcıya ifade verdi.

Ural, "Hamilelik döneminde daha kırılgan ve hassasım. Sosyal medyada yapılan hakaret ve tehditlerden rahatsız oluyorum" dedi.

Kaan Tangöze, 6 yıllık eşi ve çocuklarının annesi Seçkin Piriler'i Kıvılcım Ural için terk etmişti.

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