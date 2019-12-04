Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze ikinci çocuğu düşünüyor mu?
Kıvılcım Ural, Kasım 2018’de Kaan Tangöze ile evlenmiş, Ocak 2019’da kızı Kristal İlayda’yı doğurmuştu. Ali Keser/ POSTA
Şarkıcı önceki gün Nişantaşı’nda bebeği ile yürüyüşteydi. Kıvılcım Ural, “İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna:
“Hayır, böyle bir planımızı yok. Kızım zaten tüm zamanımı alıyor” yanıtını verdi.
Kaan Tangöze'nin iki oğlu var
Kaan Tangöze’nin eski eşi Seçkin Piriler’den de iki oğlu var.
Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın kızı Kristal İlayda.
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