Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze ikinci çocuğu düşünüyor mu?

Şarkıcı önceki gün Nişantaşı’nda bebeği ile yürüyüşteydi. Kıvılcım Ural, “İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna:

“Hayır, böyle bir planımızı yok. Kızım zaten tüm zamanımı alıyor” yanıtını verdi.

Kaan Tangöze'nin iki oğlu var

Kaan Tangöze’nin eski eşi Seçkin Piriler’den de iki oğlu var.

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın kızı Kristal İlayda.





Bu haberi de okudular Kıvılcım Ural: Oyuncak bebeğimin adı Kristal'di, gerçeği olunca da Kristal oldu



