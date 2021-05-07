Kıvrılan yollar(oyun)

Malzemeler: Uzun İp. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR? İsterse çocuğunuzla birlikte aksi takdirde tek başınıza uzun ipi zeminde bir yol haline getirin. Çocuğunuzun hareket becerisini dikkate alarak yolu karışık bir hale getirebilirsiniz. Çocuğunuzdan ipin üstüne basarak başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar yürümesini isteyin. Çocuğunuz bu hareketi; tek ayağıyla zıplayarak, iki ayağıyla zıplayarak ya da yürüyerek gerçekleştirebilir. Parkuru zorlaştırmak ya da kolaylaştırmak konusunda çocuğunuzun ihtiyaçlarını takip etmeniz yeterli olacak.