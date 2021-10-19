Kıyafet geri dönüşüm kutusundan yılan çıktı!

Büyük Britanya ülkelerinden biri olan İskoçya'da bugün kıyafetlerini bağışlamak isteyenleri korkunç bir sürpriz bekliyordu. Kıyafet bağışlama kutusundan dev bir yılanının çıktığı görüldü. Çevredeki insanlar bir anda paniğe kapılarak polisi aradı. Dev yılan, SSPCA tarafından yakalandı ve güvenliği sağlandı.





'Kaçış ustası' yılan, sosyal medyada bir kullanıcı tarafından "piton yılanına benziyor" denerek paylaşıldı.

Jan Graham isimli bir kadın İngiliz basınına verdiği röportajda, "Otoparka geldiğimde saat 17.45'e geliyordu. Polisler ise kıyafet kutusunun önünde araçlarında oturuyorlardı. Onlara yılanı görüp görmediklerini sordum. Bana yılanı yakaladıklarını ve teslim etmek için SSPCA'nın gelmesini beklediklerini söylediler. SSPCA birimlerinin geldiği görmedim ancak polisler 18.15 civarında gittiler" dedi.





"O SAHNEYİ GÖRSEM BAYILIRDIM"

Başka bir kadın, yapılan röportajda olayı, "Bugün şişe geri dönüşüm kutusuna gidecektim. Eğer o yılanı görseydim kesinlikle bayılırdım. Güzel bir günün başlangıcında görmek istemeyeceğiniz bir sahne" diyerek anlattı.





KEME YILANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

SSPCA birimleri tarafından teslim alınarak güvenliği sağlandığı söylenen yılanın bir keme yılanı olduğu söylendi.





7 GÜN BOYUNCA SAHİBİNİ BEKLEYECEK

SSPCA müfettişi Nicola Liddell, "İskoçya polisi bize Kirkcaldy'de bir yılanın kıyafet kutusundan çıktığını bildirdi ve ekiplerimiz harekete geçerek yılanı polislerden teslim aldı" dedi. Yılanların küçük ve dar yerlerden geçebildikleri için onlara 'kaçış ustası' dendiğini söyleyen Liddell, yakalanan yılanın 7 gün boyunca olası bir sahibi olması ve teslim alması ihtimali ile tutulacağını söyledi. Yılanın sahibi bulunamazsa yeniden sahiplendirileceği açıklandı.





Keme yılanları zehirsiz bir yılan türüdür ve insanlara zarar verme huyu yoktur. Boyları ise 1.5 metreye kadar uzayabilir.