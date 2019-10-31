Kıyafet israfına dur de!

Mine Bozkurt/ Posta.com.tr

Tüketim çılgınlığı, sadece cebimizin değil, bütün dünyanın derdi.

Her yıl yeni kıyafetler üretmek için ciddi bir harcama gerçekleştiren firmalar nedeniyle doğal yaşam günden güne bitiyor.

Türkiye’nin giyim harcamalarına yönelik geçen yıl yapılan bazı istatistiklere bir göz atalım:

2018 de hazır giyime harcadığımız para 165 milyar TL.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı Türkiye İsraf Araştırması ise, daha çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Araştırmaya katılan kişilerin 37'sinin satın alıp hiç giymediği ayakkabı ve kıyafetleri var, yüzde 36,8'i gardrobunu modadaki değişimlere göre düzenliyor ve her sezon yeni kıyafetler alıyor.

Üstelik bu kıyafetleri, hammadde ve üretim koşulları gözetmeksizin yapıyorlar. Zira BBC, daha önce yaptığı araştırmada, hazır giyim devlerinin birçoğunun çocuk işçi çalıştırdığını belirlemişti. Bunların çoğunluğunun da mülteci çocuklar olduğu ortaya çıkmıştı.

Katılımcıların yüzde 27’ü ise giymediği kıyafetleri çöpe attığını belirtti.





Başımızı 'sahip olma dürtüsü' yakıyor

Sözün özü şu, çoğumuz ihtiyacımız olduğu için kıyafet almıyor, beğenip, sahip olma dürtümüzün harekete geçmesi nedeniyle kıyafet alıyoruz.

Peki giyim israfını nasıl önleriz?

Her yıl yeni kıyafetler almaya gerek var mı?

Hangi kıyafetleri dönüştürebiliriz?

Aslında israfı önlemenin ve elimizdekilerle yetinmenin pek çok yolu var. Bunlardan birkaçı şöyle:





1- Eski kıyafetleri yenilemek

Sosyal medyada herkesin mutlaka karşısına çıkmıştır. 'Kendin Yap' (Do It Yourself-DIY) başlığındaki sayfaları takip ederek, eski kıyafetlerin nasıl dönüştürebileceğiniz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.









Yırtık bir kotunuz mu var? Onu atmayın!

Bir tıraş bıçağı yardımıyla yırtığın kenarlarını biraz daha açıp ‘yırtık jean’ modasına uyabilirsiniz.

Şu anda yırtık jean’lerin fiyatı 180 TL'den başlıyor!









Eğer bu yırtık, Jean modasına uyacak bir bölgede değilse, yama yöntemiyle pantolonunuza yeni bir tarz katabilirsiniz.

Yamayı farklı bir kumaş ya da sevdiğiniz bir armayla yapabilirsiniz.

Hatta örgü ipiyle yapacağınız desenle kotunuza bohem bir görünüm de verebilirsiniz.

İşte bir örnek:









Bu arada yamayı pantolonunuzun yırtık olamayan kısımlarına da yapmayı unutmayın.

Bu sayede görünümünüze farklı bir hava katabilirsiniz.

Sırf sıkıldığınız için atmayı düşündüğünüz bir ayakkabınız varsa, üzerine takacağınız aksesuarlar ile onu yeni gibi gösterebilirsiniz.

Bu videonun sonunda ne demek istediğimi anlayacaksınız;









Giymediğiniz tişörtü bambaşka bir kıyafete de dönüştürebilirsiniz. İşte bir örnek daha:









1- İkinci el kıyafetler alın

İkinci el alışveriş hem ucuz, hem de ürün sirkülasyonu sağlamak için yapabileceğin en iyi alışveriş yöntemi.

Özellikle Kadıköy ve Taksim'de ikinci el kıyafet satan birçok dükkan bulabilirsiniz.

Hatta sosyete pazarlarında bile ikinci el kıyafet satan tezgâhlar görmek mümkün.

İkinci el kıyafet satan internet siteleri de mevcut.

Modacruz ve LetGo’yu alışveriş yaparken kullanabilirsiniz.

'Ben başkaların giydiklerini giymem!' demeyin.

Kıyafeti kuru temizlemeye göndererek tamamen streil hale getirebilirsiniz.

Çantaya mı ihtiyacınız var?

Hemen ikinci el ürünler satan bir internet sitesine girin.

Size en uygun olanı bulup satın alabilirsiniz.

Vintage giyim tarzının yeniden moda olmasıyla birlikte annenizden, babanızdan hatta dede ve babaannenizden kalan kıyafetleri bile rahatlıkla giyebilirsiniz.

Kimse bunu yadırgayamayacaktır.

Sandıkları karıştırmaya başlayın!

Eminim kendinize uygun bir şey bulacaksınız.





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2- Doğa dostu markalar ile sürdürülebilir modayı tercih edin

İlle yeni kıyafet mi alacaksınız?

O zaman doğa dostu markaları tercih edebilirsiniz.

Birçok giyim devi, kullandığı kumaşları geri dönüşüm maddelerinden üretiyor.

Bazı perakende devleri de eski kıyafetlerini getiren müşterilerine indirim uyguluyor.





Örneğin, H&M, 'eskiyi getir' kampanyası ile geri dönüşüme teşvik ediyor.

Eski kıyafetlerini getiren müşterilerine indirim yapıyor.

Bu sayede hem yeni bir kıyafete sahip olabilir hem de doğaya katkıda bulunabilirsiniz.





3- İhtiyaç sahiplerine verin

Büyüklerimizin eski alışkanlığıdır; eski kıyafetleri birilerine verirler.

Birçok belediye, sokaklara geri dönüşüm kıyafet kutuları yerleştiriyor.

Siz de bu kutular sayesinde giymediğiniz kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Yalnız ihtiyaç sahiplerine göndermek istediğiniz kıyafetlerin giyilemeyecek kadar eski olmaması lazım.

Mümkünse 1 veya 2 kez giydiğiniz, temiz ve yıpranmamış kıyafetleri verin.



