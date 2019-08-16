Kıyafetlerdeki ter lekesini çıkarmanın en kolay yolu

﻿﻿﻿Sıcaklar bastırınca hırkalar da rafa kalkıyor. Ancak asıl kabus tam da bu zamanda başlıyor.

Sıcak havalarda terlemenin neden olduğu koltuk altı izleri gömlek ve bluzlarda kötü bir görüntüye neden olabiliyor

Ne kadar yıkansa da çıkmayan bu lekeler hemen herkesin şikayet ettiği durumlardan biri. Aslında kıyafetlerinize yerleşen bu sarı lekelerden kurtulmanızın pratik bir yolu var. Nasıl mı? İşte cevabı...

Limon suyu, tuz ve kabartma tozunu bir kapta karıştırın ve diş fırçası yardımıyla giysinizde ter lekesi olan kısımları fırçalayın. Ter lekesi gittiğinde çamaşır makinesine atarak yıkabilir ve lekelerden tamamen kurtulabilirsiniz.