Kıyafetlerden fondöten lekesi nasıl çıkar? Fondöten lekesi çıkarma yöntemleri
Günlük makyaj yapılırken birde telaşlıysak kıyafetlerimizin üstüne fondöten damlatmak an meselesi olabiliyor. En sevdiğiniz kıyafetlerinizde fondöten lekesi varsa ve bunu nasıl çıkartmanız gerektiği konusu hakkında bilgi almak istiyorsanız "kıyafetlerden fondöten lekesi nasıl çıkar, fondöten lekesi çıkarma yöntemleri" haberimize bir göz atın.
Günlük yaşantımızda yoğun tempo arasında makyaj yaparken telaştan fondöteni üstüme dökmemiz olası bir durum olabilir. Kıyafetlerinizde fondöten lekeleri varsa ve bu lekelerden kurtulmak için çözüm arıyorsanız "kıyafetlerden fondöten lekesi nasıl çıkar, fondöten lekesi çıkartma yöntemleri" detaylar haberimizde.
Kıyafetlerden fondöten lekesi nasıl çıkar? Fondöten lekesi çıkartma yöntemleri
- İlk olarak kıyafetlerinize fondöten bulaştırmamak için makyaj uygulaması yaparken üstünüze bir peçete sıkıştırın veya eski tişörtünüzle makyajı yapıp daha sonra üstünüzü değiştirin.
- Fondöten bulaşan kıyafetinize biraz tıraş köpüğü sıkıp çamaşır makinesine atın ve her zaman yıkadığınız gibi yıkayın.
- Fondöten dökülen kıyafetinizin fondötenli kısmını biraz ıslatıp bulaşık deterjanı dökün ve hafif elinizle çiteleyip hemen çamaşır makinesinde yıkayın.
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