Minik kazalarla oluşan lekeler yüzünden kıyafetlerimizi atmak yerine evde uygulayabileceğimiz yöntemlerle bu lekelerden kurtulabiliriz. Eğer "kıyafetlerden yağ lekesi nasıl çıkar, kıyafetten yağ lekesi çıkartma yöntemleri" arıyorsanız haberimize göz atın.

Kıyafetlerden yağ lekesi nasıl çıkar? Kıyafetten yağ lekesi çıkartma yöntemleri

⦁ Kıyafetlerinize yağ damladığında tebeşirle dökülen yağı hemen emmesini sağlayabilirsiniz.

⦁ Yağ lekesi bulaşan kıyafetinizin üzerine hemen pudra dökün. Bu sayede pudra yağın emecektir.

⦁ Giysinizden yağ lekesini çıkarmak için en bilindik yöntemlerden bir tanesi yağ dökülür dökülmez lekenin üzerine tuz dökün. Bu sayede tuz dökülen yağı emecektir.

⦁ Kıyafetinizi yıkamadan önce lekeli bölgeye bulaşık deterjanı döküp köpürtün ve çamaşır makinesine öyle atıp yıkayın. Lekenin çıktığını göreceksiniz.

⦁ Kadife tür kumaşlardan yağ lekesini çıkartmak amaçlı kullanılan yöntem ise soğan ile ovalamaktır. Soğanı ortadan ikiye bölün ve lekeyi ovalayın.

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