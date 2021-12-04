Kıyamet gibi patladı! Binlerce insan böyle kaçıştı...

Pasifik Ateş Çemberi bölgesinde yer alan Endonezya'da bugün kaydedilen bir video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.









Doğu Cava'daki Semeru Dağı, Cumartesi günü öğleden sonra büyük bir gürültüyle infilak etti. Yanardağın patladığı sırada çevrede yaşayanlar çığlıklar atarak kaçmaya çalıştı.

BİNLERCE KİŞİ KARANLIKTA KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Uluslararası haber ajansı AFP, karanlıkta kalan binlerce insanın felaketten kaçtığını bildiriyor. Endonezyalı yetkililer, bölge sakinlerinin tahliyesi için yoğun çaba harcıyor. Yanardağın infilak etmesiyle Lumajang'daki bir köprünün de yıkıldığı belirtiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan video görüntüsü kısa sürede yayıldı, binlerce insan Twitter mesajları paylaşırken Semeru dakikalar içinde dünya çapında trendtopic oldu. Volkandan püsküren küllerin 15 bin metre yüksekliğe kadar ulaşması bekleniyor.

KÜLLER GÜNEŞİ KAPATTI

BBC'ye konuşan bölge sakinleri, dağın çevresindeki iki köyde küller nedeniyle güneşin kapandığı bilgisini verdi. Yetkililer, bölge sakinlerinden Semeru'dan en az 5 kilometre uzağa gitmelerini istiyor.

Semeru, Güney Asya ülkesi Endonezya'daki 130 aktif volkandan biri. 3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru Yanardağı, en son Ocak ayında faaliyete geçmişti.