Kıyamet gibi! Yüzlerce kuş yere çakıldı

Posta.com.tr / Meksika’daki görüntüler sosyal medyada büyük bir sansasyon yarattı. Göçmen kuş sürüsünün bir anda yere çakılması ve birçoğunun ölmesi, tedirginlik yarattı. Polis, bölge sakinlerinin sabah saatlerinde olayı bildirmesinin ardından bölgeye gitti. Sarı başlı Karatavuk türü kuşların yere çakıldığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedilmişti. Kuşların bazıları çarpmanın ardından yeniden havalanırken bazılarıyla öldü.









Kışın Kanada’dan Meksika’nın güneyine göç eden sarı başlı karatavukları bölge sakinleri sabah 5 sularında gördü. Vatandaşlar, yüzlerce kuşun yerde yatan cesetlerini süpürgeyle temizlemeye koyuldu.

Yerel gazete El Heraldo de Chihuahua’nın bir veteriner ile yaptığı röportajda kuşların ölümünün toksik duman, sıcaklık ya da elektrik hatlarına tünemelerinden kaynaklanan aşırı yüklenme ile meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise göç sırasında bir şeylerin ters gitmiş olabileceğini söyledi. Genellikle sığırcıklarda görülen büyük kuş gruplarında, aniden yön değiştirmek karışıklığa neden olabiliyor.

Kullanıcılardan biri “Lider kuşun kafası karışmış gibi görünüyor, kuşların ölmesi yüzeye çarpma sonucu meydana gelmiş gibi görünüyor, yaşayanlar ise yeniden uçuyor” dedi. Bu görüş ekolojist Dr. Richard Broughton tarafından desteklendi.

The Guardian’a açıklama yapan doktor, bu durumun yüzde 99 oranında yırtıcı bir kuştan kaçarken gerçekleştiğini öne sürüyor.





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