Kıyamet operasyonu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), olası bir çarpışmayı önleme gücünü test etmek için bir asteroidi hedef aldı. Kısaca DART denilen ‘Double Asteroid Redirection Test’ (Çift Asteroit Yön Değiştirme Testi) isimli bu operasyon için uzaya yeni bir araç fırlatıldı. Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin geliştirdiği Falcon 9 roketinin fırlattığı kutu şeklindeki uzay aracı, Dimorphos asteroidine doğru ilerleyecek. 11 milyon kilometre uzaktaki asteroidin yönünü değiştirmeyi deneyecek. Planlanan çarpışma, Eylül 2022’de yaşanacak.

325 MİLYON DOLAR

Asteroidin hızının yüzde 1 değişmesi bile deneme amaçlı operasyonu başarılı kılacak. NASA bu görev için 325 milyon dolar harcadı. Eğer başarılı olursa, Güneş Sistemi’nde ilk kez bir uzay cisminin dinamiği değiştirilmiş olacak. Çarpışma videosu, Dünya’ya gönderilecek.

Avrupa Uzay Ajansı da göndereceği uydu ile çarpışma bölgesini yakından görüntüleyecek. Dünya’nın 7.4 milyon kilometre yakınından geçen her cisim tehlikeli kabul ediliyor. Tehlike arz eden en az 26 bin asteroit var. Bunlardan tekinin bile Dünya’ya düşmesi bilim insanlarına göre ‘kıyamet’ olabilir.