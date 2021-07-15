Ekonomi Kıyı balıkçısına 1450 liraya kadar destek

Kıyı balıkçısına 1450 liraya kadar destek

Ekonomi

Kıyı balıkçısına 1450 liraya kadar destek

Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınmasına yönelik destek ödemelerinin tutarları belirlendi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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İç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizde faaliyet göstere boyu 12 metreden küçük balıkçı gemilerine 2021 ve 2022 yıllarında gemi başına 1.000-1.450 lira destek sağlanacak.

Müsilaj (deniz salyası) sorununun yaşandığı Marmara Denizi’ne kıyısı olan ve bu denizde balıkçılık yapan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova’daki su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip gemilere, sadece bu yıl için birim desteklemenin 2 katı ödeme yapılacak.

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