Kıyı emniyeti duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açılıyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacak.
30 Kasım 2021, Salı 17:54 Son Güncelleme:
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacak. Çanakkale Boğazı ise saat 15.00’ten itibaren çift yön olarak gemi trafiğine açıldı.
https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1465690753967931403