Türkiye Kıyı emniyeti duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açılıyor

Kıyı emniyeti duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açılıyor

Türkiye

Kıyı emniyeti duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açılıyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacak.

30 Kasım 2021, Salı 17:54 Son Güncelleme:
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacak. Çanakkale Boğazı ise saat 15.00’ten itibaren çift yön olarak gemi trafiğine açıldı.


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